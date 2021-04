Milano: console Bulgaria a Nova, al via iniziativa ‘Io spero’ per sostenere positività cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Soprattutto nel difficile momento che stiamo vivendo – prosegue il Console – c’è una grande necessità di diffondere a tutti la speranza. Anche nell’ora più buia della vita di ciascuno di noi c’è una luce in fondo al tunnel che dobbiamo essere capaci di cogliere. In uno tra i più bui momenti della storia dell’umanità, riuscire a vedere questa luce di speranza è fondamentale per ciascuno di noi in quanto appartenente a una comunità di destino che il Covid, colpendo non tanto gli individui singolarmente, ma la società nel suo complesso, ha contribuito a creare”. “Sono arrivata a Milano nel 2018 – ricorda il console – e ho trovato una città ricca di opportunità e viva di eventi, teatri conferenze, gallerie d’arte”. Poi l’arrivo della pandemia. “I primi mesi sono stati complessi per il nostro Consolato, i cittadini bulgari erano disperati e sono arrivate numerose telefonate per chiedere informazioni e aiuto, inoltre abbiamo avuto dei problemi di trasporto con i camion al confine. Purtroppo troppo presto si è registrato il primo morto bulgaro a causa del Covid. Dopo un anno di pandemia percepisco la disperazione delle persone che hanno perso il lavoro e vivono situazioni difficili, l’arrivo della primavera mi sembra il giusto periodo per diffondere un progetto di speranza e positività per dare fiducia a tutti coloro i quali ne hanno bisogno”. (segue) (Rem)