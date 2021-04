Milano: console Bulgaria a Nova, al via iniziativa ‘Io spero’ per sostenere positività cittadini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da qui l’idea del progetto “Io spero”. “Un appello alla speranza in un tempo in cui molte cose non seguono la direzione che noi desideriamo – spiega la Console – potrebbe apparire scivoloso, non pragmatico o forse addirittura retorico. Abbiamo infatti attraversato momenti di sconforto, di incertezza e insicurezza a partire dalla nostra stessa salute, abbiamo dovuto rinunciare a una parte della nostra libertà individuale a favore del bene comune per fronteggiare un virus che ci ha colpiti come comunità e non sappiamo ancora quanto a lungo durerà tutto ciò”. In tutta la Lombardia ci sono più di 10mila cittadini bulgari, che svolgono diverse professioni e hanno trovato a Milano una loro seconda casa: “Loro – sottolinea il console Dimitrova – non chiedono nient’altro che lavorare, avere una sicurezza familiare e vivere in salute con i loro cari. Ci sono molte persone in difficoltà che noi, come Consolato, proviamo ad aiutare ogni giorno”. (segue) (Rem)