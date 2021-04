Milano: console Bulgaria a Nova, al via iniziativa ‘Io spero’ per sostenere positività cittadini (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nei primi tre mesi dallo scoppio della pandemia l’attività del consolato non si è mai fermata – sottolinea il console – abbiamo lavorato solamente per i casi urgenti. Nei successivi mesi l’attività del consolato è ripresa nel rispetto di tutte le disposizioni di protezione sul lavoro: distanziamento, mascherina, incontro dei cittadini italiani e bulgari solo su appuntamento. Gli incontri politici e istituzionali come Console Generale sono proseguiti: abbiamo realizzato tanti incontri con le camere di commercio ed effettuato cinque videoconferenze con gli imprenditori a esse afferenti e con Confindustria Bulgaria per rilanciare l’economia italiana e bulgara ed è in programma nei prossimi mesi di continuare con queste attività. Proseguono anche gli incontri istituzionali, per collegare i comuni italiani e bulgari facilitando la richiesta dei fondi europei, il primo collegamento creato è stato quello tra il Comune di Milano e la città di Sofia. Stiamo attualmente lavorando all’intitolazione di una via dedicata alla Bulgaria in un Comune. Abbiamo inaugurato tre targhe commemorative: la prima a Brunate (Co) dedicata alla poetessa bulgara Mara Belcheva, la seconda all’Università degli stranieri di Perugia dedicata al professor Katerin Katerinov e la terza a Modena al famoso cantante lirico bulgaro Nicolay Ghiaurov”. (segue) (Rem)