Viterbo: manufatti in terracotta come nel 500 a.C., Mastro Cencio e le tradizioni Falisce (3)

"Scavavo l'argilla e la sceglievo a seconda del tipo di lavoro che volevo realizzare. Il fiume Treia fornisce un sacco di materiale, dalla sabbia per impasti con cui realizzare statue, all'argilla per il vasellame. Dalla scelta dei materiali all'impasto, fino alla sagomatura, alla cottura e poi alla decorazione "bisogna conoscere ogni fase finanche nella storia, e nei motivi per cui si fa così e non in un'altra maniera". Così riproduce fedelmente ogni tipo di manufatto, dal vasellame alle statue, proprio come facevano i suoi avi perché, ne è sicuro, le sue origini sono falisce. Le copie dei vasi più prestigiosi che realizza sono perfette perché "non lascio nulla al caso; ogni dettaglio è fedele, dai colori che realizzo io con materiale raccolto in zona, alla cottura, finanche agli strumenti". Mostra la sua "arma" artistica più potente: un pennello realizzato con un aculeo di istrice che fa da manico, a cui lega all'estremità un baffo di lepre come setola.