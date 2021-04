Viterbo: manufatti in terracotta come nel 500 a.C., Mastro Cencio e le tradizioni Falisce (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre all’aspetto morale, perché si sottrae alla collettività un pezzo storico per chiuderlo in una casa, “non si rischia con la legge, si spende di meno dato che un vaso Etrusco originale costerebbe 500 mila euro al tombarolo; uno ben fatto e fedele tra in 4 e i 5 mila euro e la bella figura è assicurata lo stesso potendolo mostrare agli ospiti senza alcun timore”. In epoca Covid anche la sua attività ha avuto rallentamenti. “Prima venivano a trovarmi da ogni parte del mondo - dice -, oggi il flusso di stranieri è stato azzerato”, ma Mastro Cencio si è adattato alle esigenze. “Non lo avrei mai detto, ma le sfere di Natale in terracotta e decorate hanno avuto un successo strepitoso”. Un successo dovuto al fatto che, tutte le sfere “sono originali ed anche personalizzate” ma anche, forse, perché destinate al mercato locale, quindi senza la necessità di infrangere i divieti anti Covid per andare a comprarli. Una tradizione, quella che mantiene viva Mastro Cencio, che rischia di scomparire dato che i giovani non sembrano attratti dalla prospettiva di imparare. “La prima cosa che chiedono, ancora prima di cominciare, è quanto prenderanno di paga”. (Rer)