Europa: la Russia tenta di approfittare delle disfunzioni per promuovere lo Sputnik V (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, diversi attori esterni, in particolare la Federazione Russa, hanno approfittato della situazione di crisi nelle varie cancelliere europee per promuovere i propri vaccini. Il caso dello Sputnik V, il vaccino sviluppato dal Centro russo Gamaleya e venduto dal Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif), fa scuola per quanto riguarda le pressioni “diplomatiche” legate alle campagne vaccinali in Europa. Il primo governo a denunciare la necessità di “aprire” il portafogli di vaccini a disposizione dei Paesi Ue è stato quello dell’Ungheria, con il premier Viktor Orban pronto a sfruttare gli ottimi rapporti con il presidente russo Vladimir Putin. Budapest ha avuto pochi dubbi nell’infrangere l’unità europea sul fronte vaccinale, ricorrendo non solo allo Sputnik V, ma anche al preparato della cinese Sinopharm. Al momento l’Ungheria è il solo Paese membro dell’Ue ad avere impiegato i due vaccini, nonostante l’Ema non ne abbia ancora registrato l’uso sul territorio dell’Unione europea. La Slovacchia ha deciso di acquistare due milioni di dosi dello Sputnik V, senza però somministrarlo ai cittadini, una vicenda che ha portato a una crisi di governo a Bratislava e alle dimissioni del ministro della Salute. Diversa la situazione nei Balcani, dove la Serbia è “capofila” dei Paesi che hanno deciso di muoversi indipendentemente anticipando così la piattaforma Covax, assicurandosi sul piano bilaterale le forniture di vaccini russo e cinese. Stesso percorso è stato seguito poi da Montenegro, Macedonia del Nord e Bosnia, mentre da ultimo anche l’Albania ha ottenuto le prime forniture bilaterali del vaccino russo Sputnik V e di quello cinese Sinovac, rispettivamente dagli Emirati Arabi Uniti e dalla Turchia. Da citare infine la situazione della Croazia che, essendo un Paese membro dell’Ue, ha espresso la volontà di ottenere le forniture di Sputnik V chiarendo tuttavia che attenderà l’approvazione del vaccino russo da parte delle competenti autorità europee. (segue) (Res)