Covid: per seconda estate in pandemia per romani mete italiane per vacanze "assicurate" (2)

- Ma come ci si regola in vista della seconda estate con il Covid e il rischio che la “positività” di un familiare possa far saltare i piani della partenza? La soluzione sembra essere l’assicurazione. Quindi la vacanza costerà almeno il 5 per cento in più, tanto costo di una assicurazione che, dato “l’elevato rischio, le compagnie hanno fatto scattare dal 3.5 per cento degli anni precedenti, al 5 per cento. Come politica dell’agenzia -dice Samanta-, abbiamo scelto di farla rientrare nel prezzo complessivo per le prenotazioni di aprile”. Anche Barbara, dell’agenzia Cardelli Viaggi di Marino sottolinea i momenti di incertezza ma mette a fuoco i punti che, almeno per il momento, sembrano fissi. “L’unica destinazione che al momento è certificata ‘Covid free’ sono le Canarie ma molte altre, quasi tutto il bacino del Mediterraneo, è in attesa di avere la stessa attestazione. Io – sostiene Barbara che è anche la titolare dell’agenzia- consiglio ai miei clienti di restare in Italia, non solo per un fatto di sicurezza, ma soprattutto per sostenere le strutture turistiche italiane”. (segue) (Rer)