Covid: per seconda estate in pandemia per romani mete italiane per vacanze "assicurate" (4)

- Sono piccoli movimenti, appena percettibili, ma sono il segnale di una speranza di ripresa del settore turistico. “Il 3 aprile parte il primo volo di turisti verso le Canarie – dice ad “Agenzia Nova” Antonella Magnasco, sales quality manager di Veratour – L’ultimo volo è partito a ottobre dello scorso anno sempre per le Canarie. Significa che per sei mesi non abbiamo movimentato nessun turista” questo nonostante la Veratour sia leader nel panorama del tour operating. “Al momento le richieste di prenotazione sono limitate ai villaggi in Italia e in tono minore anche Spagna e Grecia ma i numeri ai quali eravamo abituati erano ben diversi; oggi siamo al 15 per cento delle prenotazioni che avevamo nello stesso periodo di due anni fa”. Un dato comunque visto con ottimismo dato che “questo inverno, dal punto di vista turistico, non è esistito”. Le prenotazioni sono concentrate “per la fine di giugno fino alla fine di agosto e se negli anni scorsi il campione di incassi era l’Egitto, quest’anno l’Italia non sembra avere rivali”. (segue) (Rer)