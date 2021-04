Covid: per seconda estate in pandemia per romani mete italiane per vacanze "assicurate" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il villaggio, però, sembra essere la scelta preferita dal turista del nord Italia. “Le nostre posizioni di vendita si attestano per il 75 per cento a turisti del nord Italia e il restante al centro sud, anche per questo, possiamo organizzare voli charter da Milano, Verona, Bergamo e Bologna mentre al centro sud abbiamo numeri per organizzare voli solamente da Roma”. In tutto questo c’è l’incognita sui protocolli che le strutture turistiche dovranno adottare con eventuali limiteranno la capienza così come è avvenuto lo scorso anno. E gli imprevisti da Covid? “Se la propria regione diventa rossa con limitazioni per gli spostamenti, abbiamo avuto conferma dal Ministero che il titolo di viaggio turistico è motivazione valida per arrivare in aeroporto. Se invece le restrizioni riguardano la regione della struttura turistica da raggiungere, in quel caso la restituzione delle spese è totale”. Ma il Covid, oltre ai problemi di salute, può arrecare ulteriori danni. “Se uno dei familiari è positivo e, quindi, costringe alla quarantena la famiglia, in quel caso torna utile la nuova assicurazione che proponiamo ai clienti e che costa 39 euro a persona; il cliente pagherà solamente la franchigia, il 15 per cento della vacanza di cui, purtroppo, non ha usufruito”. (Rer)