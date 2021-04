Vaticano: Papa, speranza della Pasqua per malati Covid, poveri e Paesi in guerra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pontefice ha ricordato che “Cristo risorto è speranza per quanti soffrono ancora a causa della pandemia, per i malati e per chi ha perso una persona cara”. Egli ha esortato a “combattere la pandemia” soprattutto con “l’internazionalismo dei vaccini”, ossia un impegno condiviso della comunità internazionale “per superare i ritardi nella loro distribuzione e favorirne la condivisione, specialmente con i Paesi più poveri”. (segue) (Res)