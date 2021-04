Vaticano: Papa, speranza della Pasqua per malati Covid, poveri e Paesi in guerra (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Papa ha inoltre invocato la “speranza di Cristo anche per i giovani, “costretti a trascorrere lunghi periodi senza frequentare la scuola o l’università e condividere il tempo con gli amici”, ma anche speranza per i giovani del Myanmar, “che si impegnano per la democrazia, facendo sentire pacificamente la propria voce, consapevoli che l’odio può essere dissipato solo dall’amore”. Il pontefice ha poi domandato “segni concreti di solidarietà e di fraternità umana” per i migranti “in fuga da guerra e miseria”; ha ringraziato i tanti Paesi ospitanti, citando soprattutto Giordania e Libano. Per quest’ultimo, in una difficile crisi politica, ha augurato che esso “sia sostenuto dalla Comunità internazionale nella propria vocazione ad essere una terra di incontro, convivenza e pluralismo”. (segue) (Res)