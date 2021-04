© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Papa ha augurato dal Signore “pace e sicurezza” (insieme a “due Stati vicini”) per israeliani e palestinesi; per l’Iraq, da lui visitato lo scorso mese, “perché si realizzi il sogno di Dio di una famiglia umana ospitale e accogliente verso tutti i suoi figli”. Egli ha anche pregato che tacciano le armi e si inizi la ricostruzione nella “amata e martoriata Siria”, in Yemen e in Libia. (segue) (Res)