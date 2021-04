Milano: console Bulgaria a Nova, al via iniziativa ‘Io spero’ per sostenere positività cittadini (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io – racconta il console tornando sulla necessità di positività anche in questo momento particolare – sono generalmente una persona molto positiva, devo ammettere che, soprattutto all’inizio della pandemia, ero molto preoccupata per i miei cari e per tutte le persone che mi circondavano e soffrivano, ma non possiamo permettere che la nostra vita si blocchi. Dobbiamo avere come imperativo morale, sempre, ogni giorno quello di andare avanti con speranza per ricercare il benessere e la felicità. Per tentare di aiutare tutte le persone a raggiungere i loro obiettivi ed essere soddisfatti e quotidianamente felici, in Croazia ho scritto un libro intitolato ‘365 Oggi’. Ciascuno di noi affronta nel suo percorso periodi difficili, ma noi siamo venuti sulla Terra per non essere disperati e infelici, ma al contrario per trovare ogni giorno il modo di vivere bene ed essere felici e solo la speranza può permetterci di farlo”. Un ottimismo che il console vede anche per il futuro di Milano: “Io credo che lo spirito imprenditoriale di Milano non andrà perso al termine della pandemia, anzi al contrario ritengo che, appena concluso questo difficile periodo, si ritornerà a respirare lo spirito internazionale che ha contraddistinto questa città in Italia e in Europa. Credo che la Milano al termine della pandemia non sarà la stessa di prima, essa ha cambiato radicalmente il nostro modo di vivere: attraverso il distanziamento fisico, costringendoci a usare i dispositivi di protezione personale come le mascherine che credo dovremo usare ancora per un po’ di tempo, ma dobbiamo essere capaci di intravedere nel rischio delle opportunità. Abbiamo imparato molto velocemente ad usare strumenti tecnologici che le aziende potrebbero continuare ad impiegare anche al termine della pandemia”. (Rem)