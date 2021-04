Viterbo: manufatti in terracotta come nel 500 a.C., Mastro Cencio e le tradizioni Falisce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha raccolto il testimone degli antichi Falisci e, a distanza di oltre due millenni, continua a realizzare vasellame in terracotta e a decorarlo esattamente come lo facevano loro. Vincenzo Dobboloni, 62 anni, è noto come Mastro Cencio a Civita Castellana, terra su cui hanno prosperato i Falisci fin dal V Secolo avanti Cristo. “Fin dal neolitico – dichiara Dobboloni ad Agenzia Nova - si produceva vasellame con tecniche che si andarono perfezionando con l’arrivo di greci, il cui incontro con i villanoviani fece nascere Faleri un secolo prima di Roma”. Mastro Cencio, oltre ad essere un apprezzato e noto artigiano artista, tanto da meritarsi uno show room addirittura al Louvre di Parigi, è un attento studioso della storia della sua terra. Nelle sue ricerche ha ricostruito minuziosamente le pratiche di lavorazione della terracotta, ma anche le vicende che hanno caratterizzato le popolazioni di un territorio ricco di acqua e di tufo, una pietra che si scava facilmente e permette di realizzare insediamenti nelle pareti dei profondi dirupi che già all’epoca caratterizzavano tutta l’area a nord di Roma. (segue) (Rer)