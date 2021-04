Viterbo: manufatti in terracotta come nel 500 a.C., Mastro Cencio e le tradizioni Falisce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’abitato sul pianoro attualmente occupato di Civita Castellana si ingrandiva perché qui il tufo, acqua, argilla e legna permettevano di fare forni e di conseguenza lavorare vasellame di ogni genere”. La tradizione non si è mai interrotta e la zona dell'agro falisco che comprende Civita Castellana, Nepi, Castel Sant’Elia, Fabrica di Roma e Corchiano resiste e mantiene alto il buon nome della prodizione. Non più vasellame ma oggetti sanitari intesi come articoli sanitari e stoviglieria. Gli anni ’80 furono anni d’oro, “poi arrivano i piatti di carta – dice Dobboloni - e le produzioni straniere molto più economiche”. Avrebbe voluto studiare e diventare archeologo data la grande passione per la storia della sua terra che però ha trovato un’altra canalizzazione nell’arte e nella sua bottega scavata nel tufo a pochi passi da forte San Gallo o fortezza Borgiana a Civita Castellana. Produce esattamente con le stesse tecniche, gli stessi materiali raccolti nei corsi d’acqua della zona, gli stessi colori fissati poi mediante affumicatura usati oltre due millenni fa. (segue) (Rer)