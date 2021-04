Viterbo: manufatti in terracotta come nel 500 a.C., Mastro Cencio e le tradizioni Falisce (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Permette delle rifiniture uniche. Se intinto nel colore, si poggia l’estremità libera del baffo o setola su una superfice e gli si imprime pressione, quando si solleverà lascerà sulla superfice una spirale perfetta. E’ uno strumento indispensabile per realizzare l’interno degli occhi o le narici dei volti”. Anche i soggetti dipinti sono ovviamente fedeli riproduzioni, frutto di studio accurato e di contestualizzazione del disegno nella giusta epoca del manufatto disegnato. Precisione e meticolosità che lo hanno reso celebre in tutto il mondo. Alla sua bottega arrivavano, prima del Covid, in particolare americani e nord europei e il Louvre a Parigi gli aveva dedicato un piccolo spazio espositivo in cui vendere i suoi oggetti. Una somiglianza ai manufatti storici, quelli che arricchivano le tante sepolture cannibalizzate dai tombaroli nel corso dei secoli, che gli porterebbero anche dei guai se ogni sua opera non fosse dotata di certificato di non autenticità.In una circostanza, alcuni anni fa, un giovane ha avuto l’idea di entrare nel suo negozio e fotografare il pezzo pregiato esposto ma che non era in vendita. “E’ un grande cratere falisco a Volute del tutto simile ad un manufatto risalente al IV Secolo avanti Cristo solo che è di dimensioni diverse dall’originale”. Quel ragazzo postò quella foto su una vetrina on line in cui vendeva oggetti e Dobboloni finì in una indagine condotta dai carabinieri del Tutela patrimonio culturale (Tpc) che indicò la bottega di Mastro Cencio come il luogo in cui era il cratere. “Un giorno bussano i carabinieri e mi chiesero del manufatto. Glielo mostrai, e nonostante avessero capito la situazione, lo dovettero sequestrare per poi rendermelo dopo due anni a indagine chiusa”. In tanti cercano pezzi originali ma lui è fermamente convinto che tutto ciò che viene ritrovato nei siti archeologici debba stare in un museo. “A casa devono stare solamente le copie”. (segue) (Rer)