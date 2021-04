Alitalia: ecco perché conviene una compagnia di bandiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stallo della trattativa tra il governo e la Commissione Ue sul futuro di Alitalia ha riportato al centro della discussione il tema dei costi della compagnia di bandiera nazionale. Per far decollare la Newco Ita, lo Stato mette su piatto ben tre miliardi, che si aggiungono ai costi di cui si sono fatti carico i contribuenti in questi anni per sostenere Alitalia. Se però si tiene in considerazione il contributo al Pil del turismo straniero, diventa chiaro che i vantaggi di avere una compagnia di bandiera affidabile superano di gran lunga i costi economici di quest’ultima. È facile tracciare un bilancio della spesa dello Stato per Alitalia, mentre è più difficile fare un calcolo dei benefici economici – e non solo – assicurati da un vettore nazionale, che secondo un calcolo approssimativa superano ampiamente i 3 miliardi di euro solo nel 2019. Senza contare i vantaggi che non hanno immediate ricadute economiche, ma strategiche. Ad esempio, solo una compagnia di bandiera può assicurare alcune rotte interne minori che vengono trascurate dalle compagnie estere, con conseguenze importanti in termini di libertà di movimento per i cittadini italiani e stranieri. Oppure si pensi all’emergenza Covid: Alitalia ha attivato voli no-stop per il trasporto del materiale sanitario, oltre che voli speciali per rimpatriare gli italiani rimasti all’estero. (segue) (Rin)