Alitalia: ecco perché conviene una compagnia di bandiera (3)

- In sostanza, nel 2019 ben 39,5 milioni di turisti stranieri hanno viaggiato con l’aereo, e si stima abbiano speso nel Paese 28,42 miliardi di euro su un totale di oltre 44 miliardi di euro. Si tratta di cifre importanti per il sistema Paese. Dividendo la spesa complessiva per il numero degli stranieri arrivati in Italia, si ottiene una spesa media pro capite di 719,5 euro circa. Nel 2019 hanno volato con Alitalia 21.293.078 passeggeri. Ben quattro passeggeri su dieci hanno acquistato il biglietto Alitalia dall'estero. Ne risulta che sono quindi 8,5 milioni circa i passeggeri provenienti dall’estero. Se fossero tutti turisti, il contributo complessivo al Pil italiano sarebbe di oltre 6,1 miliardi di euro. Naturalmente, una parte di questi biglietti sono stati acquistati da italiani che si trovano all’estero. Ma se anche solo la metà fossero stati italiani, il contributo complessivo sarebbe comunque di oltre tre miliardi di euro. E questo solo nel 2019. (segue) (Rin)