Europa: la Russia tenta di approfittare delle disfunzioni per promuovere lo Sputnik V

- A ormai più di un anno dall’arrivo della pandemia di coronavirus, il continente europeo si trova al centro della diplomazia dei vaccini, ricoprendo il ruolo di “trofeo più ambito” per gli sviluppatori e i Paesi esportatori. I Paesi dell’Unione europea si sono affidate ai vertici di Bruxelles per l’acquisto e la gestione dei vaccini, fiduciose che tale sistema avrebbe assicurato una copertura abbondante e sicura. Nell’ultimo periodo sono invece emerse le contraddizioni e i limiti del meccanismo di approvvigionamento comunitario. Di fronte alla evidente mancanza di forniture adeguate nei 27 Paesi dell’Ue, molti singoli governi hanno accusato Bruxelles di avere agito in maniera “ingenua” o sconsiderata nella fase di prenotazione dei vaccini, quando nominalmente erano state bloccate fino a oltre 1,2 miliardi di dosi destinate ai cittadini dell’Unione europea. Altro elemento di accusa è stata la “lenta” autorizzazione concessa dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ai vaccini di Pfzer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Johnson&Johnson, arrivata sistematicamente dopo quelle delle rispettive autorità negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Tale dinamica ha portato ad un oggettivo ritardo nelle campagne vaccinali dei Paesi dell’Ue rispetto a quelle delle altre nazioni occidentali. A ciò si aggiunge infine lo scontro apertosi con Londra per quanto concerne le consegne del vaccino di AstraZeneca, con la paventata minaccia di un blocco delle esportazioni dall’Unione europea oltre la Manica. (segue) (Res)