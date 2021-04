Italia-Libia: Draghi a Tripoli il 6 aprile, quali progetti sono in cantiere (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Novità potrebbero arrivare dal raddoppio della “via Balbia”, il progetto per costruire un’autostrada che seguirà il tracciato della strada costiera libica che si snoda per oltre 1.800 chilometri, tra Ras Jedir (al confine con la Tunisia) e Musaid (al confine con l’Egitto). I lavori di costruzione della cosiddetta “autostrada della pace” sono pronti a ripartire. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, il progetto italo-libico è stato spacchettato: i quattro mega-lotti iniziali risalenti al Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione firmato a Bengasi il 30 ottobre 2008 sono stati divisi in tratti più brevi, da 200 milioni di euro circa l’uno. Il tracciato segue sempre quello della litoranea libica, ma i lavori riguarderanno tratti più brevi e saranno, quindi, più gestibili. I lavori partiranno dalla Tripolitania e saranno affidati a Webuild, che si era aggiudicata nel 2013 un primo tratto da 440 chilometri per 960 milioni di euro. Il progetto è stato sottoposto al vaglio della Commissione tecnica economica congiunta italo-libica (Cecil), ed è ora sostanzialmente pronto a partire. (segue) (Asc)