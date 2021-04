Africa: la Cina consegna i suoi vaccini a 24 Paesi su 55

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Africa la seconda fase di risposta alla pandemia di Covid-19, legata alla distribuzione dei vaccini finora approvati, apre una partita internazionale che vede tra i grandi fornitori la Cina e l’India, con una presenza leggermente più defilata della Russia. Se, in base alle promesse dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), 600 milioni di vaccini sui 2 miliardi globali – una dose su tre – saranno destinati all’Africa entro la fine dell’anno nell’ambito dell’iniziativa Covax, diversi governi del continente hanno preferito giocare d’anticipo avviando colloqui bilaterali per accaparrarsi i primi lotti. Pechino, in particolare, si è mossa con destrezza, concludendo accordi bilaterali di fornitura con ben 24 Paesi africani su un totale di 55: in primo luogo nel Nord Africa, dove Marocco, Algeria, Tunisia ed Egitto si sono accaparrati quantitativi significativi. Rabat ha già ricevuto 1,5 milioni di dosi Sinopharm (oltre a 7 milioni di AstraZeneca e 93.600 di Pfizer-BioNTech via Covax), mentre in Tunisia è arrivata una donazione di 200 mila dosi del vaccino cinese Sinovac, oltre a 30 mila dosi acquistate del vaccino russo Sputnik V. Algeri – che ha già ricevuto 200 mila dosi di Sinopharm – ha inoltre avviato trattative anche con l’azienda russa Gamaleya per ottenere un contratto di licenza di produzione del vaccino Sputnik V e insieme alla Repubblica di Guinea e alla Tunisia i tre Paesi sono al momento i soli in Africa a cui Mosca abbia già consegnato vaccini. (segue) (Res)