Africa: la Cina consegna i suoi vaccini a 24 Paesi su 55 (2)

- La strategia di penetrazione cinese in Africa sta conoscendo con l’esportazione dei vaccini la sua ultima frontiera. Non vi è alcun dubbio, infatti, che Pechino sia stata la potenza meglio in grado di ritagliarsi uno spazio nel continente, ad esempio nei Paesi dell’Africa centrale che finora non hanno aderito al meccanismo Covax (Gabon e Guinea Equatoriale), ma anche nella Repubblica del Congo: questi Paesi hanno tutti ricevuto da Pechino 100 mila dosi di Sinopharm, mentre il vicino Ruanda è fra i pochissimi ad essersi rivolti al vaccino statunitense-tedesco Pfizer-BioNTech, di cui ha ricevuto 100 mila dosi. Quanto allo Zimbabwe, la campagna vaccinale è iniziata il 18 febbraio, tre giorni dopo l’arrivo di 200 mila dosi di Sinopharm dalla Cina. Se, come abbiamo visto, è la Cina a fare la parte del leone per quanto riguarda le forniture di vaccino in Africa, l’India dal canto suo non resta a guardare, posizionandosi in 17 Paesi africani e destinando all’Africa il 40 per cento delle 58 milioni di dosi esportate a 71 Stati complessivi (di cui 6,3 milioni donate a 13 Paesi). (segue) (Res)