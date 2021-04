Africa: la Cina consegna i suoi vaccini a 24 Paesi su 55 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica di Nuova Delhi ambisce a contrastare l’influenza di Pechino nella regione – sebbene a fine marzo abbia annunciato di aver sospeso temporaneamente tutte le esportazioni del vaccino Oxford-AstraZeneca prodotto sul suo territorio a seguito dell’incremento della domanda interna dovuto al significativo aumento dei casi nel Paese asiatico – e risponde al preciso obiettivo di rafforzare i legami con l’Africa, un continente chiave per il suo fabbisogno di materie prime, per la sua economia e per la sua sicurezza nazionale. Non è un caso, in tal senso, se la seconda economia mondiale abbia deciso di consegnare i suoi vaccini a Paesi africani da cui si rifornisce di petrolio (Egitto, Costa d’Avorio, Ghana). Un caso a parte è quello del Sudafrica, motore economico del continente e Paese africano più colpito in assoluto dall’inizio della pandemia. Con sole 183 mila persone vaccinate, le autorità di Pretoria hanno restituito all’Unione africana 7 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca prodotte in India – e che verranno redistribuite fra 14 Paesi – rivolgendosi alla statunitense Johnson&Johnson. Quest’ultima, da parte sua, ha annunciato di recente che entro il 2022 invierà in tutta l’Africa fino a 400 milioni di dosi, 220 milioni delle quali saranno distribuite a 55 Paesi membri dell’Unione africana con consegne a partire dal terzo trimestre del 2021. Il Sudafrica, nel frattempo, ha ricevuto 117 mila dosi da Pfizer-BioNTech. (Res)