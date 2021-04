Covid: diplomazia dei vaccini, come Cina e India si sfidano nei quattro continenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mappa delle esportazioni dei vaccini nei Paesi in via di sviluppo indica che la partita si gioca innanzitutto tra Cina e India. Insieme agli Stati Uniti e all’Unione europea, le due potenze asiatiche sono attualmente i più grandi produttori di vaccini al mondo. Alla fine di marzo, gli Usa avevano circa 200 milioni di dosi, l’Ue 165 milioni, la Cina 260 milioni e l’India 145 milioni. A differenza di Stati Uniti e Unione europea, tuttavia, Cina e India sembrano determinate a fare del vaccino uno strumento per estendere la propria influenza all’estero. La nuova amministrazione del presidente Joe Biden, che ha ereditato dal predecessore Donald Trump il Paese con il più alto numero di contagi e decessi da Covid-19 al mondo, ha preferito infatti utilizzare per la campagna interna di vaccinazione tutte le dosi prodotte fin qui. Una scelta che ha certamente pagato sul piano interno – gli Usa sono oggi in linea con l’obiettivo di vaccinare l’intera popolazione adulta entro il 4 luglio – ma che rischia di far perdere ancora peso internazionale al Paese. L’Ue, da parte sua, ha esportato quasi il 46 per cento delle dosi prodotte, ma lo ha fatto soprattutto verso Paesi industrializzati quali il Regno Unito, il Canada e il Giappone. I vaccini di Pfizer-BioNTech e Moderna dominano il mercato nordamericano e quello europeo, ma – anche a causa delle caratteristiche che ne rendono particolarmente complessa la conservazione – hanno scarsa diffusione in America latina e in Africa. (segue) (Res)