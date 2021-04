Covid: diplomazia dei vaccini, come Cina e India si sfidano nei quattro continenti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in Asia, però, che la competizione globale sui vaccini appare più serrata. Qui s’incrociano le ambizioni concorrenti e spesso contrastanti di tutti i grandi attori globali: gli Stati Uniti che puntano a contenere la crescente assertività della Cina in particolare nel Mar Cinese Orientale e nel Mar Cinese Meridionale; la Repubblica popolare, per l’appunto, che mira a guadagnarsi un “cortile di casa” amico come base per proiettare la propria potenza politica ed economica in tutto il mondo; l’India che sfida sempre più apertamente Pechino in Asia meridionale; la Russia che cerca di puntellare la propria influenza in zone strategiche come il Medio Oriente e l’Asia centrale. Lo scenario che ne emerge è di grande complessità, in certi casi di conflittualità. Si guardi per esempio al Myanmar, dove la diplomazia dei vaccini s’intreccia con una crisi politica che rischia di degenerare in un vero e proprio conflitto civile. Prima del colpo di Stato il governo di Aung San Suu Kyi aveva ricevuto 1,5 milioni di dosi in dono dall’India e firmato un accordo con il Serum Institute di Nuova Delhi per l’acquisto di ulteriori 30 milioni di dosi. Dopo il golpe del primo febbraio, la giunta militare salita al potere ha aperto trattative per l’acquisto di vaccini dalla Cina, nuovo sponsor regionale del governo. Di vaccini si è parlato in maniera approfondita in occasione del primo vertice dei leader del Quad, emergente alleanza dell’Indo-Pacifico formata da Stati Uniti, India, Australia e Giappone, che hanno deciso di stanziare un miliardo di dollari per la fornitura di vaccini nel sud-est asiatico, regione nella quale al momento domina il siero anti-Covid cinese. (segue) (Res)