Pasqua: Raggi, auguri a tutti, momento delicato ma ripartiremo insieme

- "Auguri di buona Pasqua a tutti". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Stiamo vivendo un momento delicato, che ci mette a dura prova per tanti motivi: è trascorso poco più di un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Il coronavirus ha stravolto le nostre vite, le nostre certezze, addirittura le abitudini che ci sembravano più scontate, come ad esempio trascorrere una bella giornata di festa all’aria aperta, in compagnia di amici e familiari. Non è ancora possibile farlo, per questo è importante tenere duro, essere pazienti e responsabili: rispettiamo le misure governative per limitare i contagi". (segue) (Rer)