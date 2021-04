Pasqua: Raggi, auguri a tutti, momento delicato ma ripartiremo insieme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il mio pensiero speciale va a chi ha perso il lavoro, a chi soffre la distanza obbligata dai propri affetti, a chi si trova in difficoltà per tanti motivi. Ma anche a tutte le persone che ci aiutano a dare supporto e speranza, e che ringrazio: i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i cittadini che partecipano alle nostre iniziative benefiche, i volontari delle associazioni, i sacerdoti, come pure gli agenti di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine, sempre in prima linea per la sicurezza di tutti", continua la prima cittadina di Roma. "Stiamo rispondendo a questa situazione difficile con maturità, solidarietà, tenacia. Ci unisce lo spirito d’appartenenza alla nostra città, forte e generosa. Roma tornerà ad accogliere cittadini e turisti nei locali, nei parchi, nei musei. Ripartiremo insieme. Ancora auguri a tutti voi", conclude Virginia Raggi. (Rer)