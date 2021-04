Cassino: 4 morti in incidente stradale a San Vittore trasmesso in diretta streaming

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una tragedia in streaming quella che si è consumata ieri sera alle 19 circa sulla via Casilina a San Vittore del Lazio dove 4 persone hanno perso la vita in un incidente stradale mentre una delle vittime stava facendo una diretta su Instagram. A perdere la vita sono stati Matteo Simone 19 anni, Luigi Franzese 20 anni, Carlo Romanelli 19 anni, di Mignano Montelungo, che viaggiavano su una Alfa Mito, e Claudio Amato, di 52 anni che viaggiava su una Fiat Sedici. Uno schianto violentissimo che ha spento la vita dei quattro in pochi secondi, ma non il telefono cellulare con il quale uno dei ragazzi stava facendo la diretta. L'apparecchio ha continuato a trasmettere le immagini, non soltanto quelle dell'impatto, ma anche quelle immediatamente dopo, quando i soccorritori sono giunti sul posto e hanno cominciato a lavorare nel vano tentativo di salvare vite. Per i quattro non c'è stato nulla da fare. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Cassino. (Rer)