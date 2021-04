Turismo: appello settore Sardegna, vogliamo certezze su regole per prossima stagione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vogliamo sapere subito quali regole seguire, basta con l’incertezza”. A gridarlo forte sono sono gli operatori turistici della Sardegna di Federalberghi che vedono slittare di mese in mese, causa pandemia l’inizio ufficiale della stagione. E se aprile viene considerato un mese ormai “perso”, si punta su maggio aspettando che Stato ponga delle regole precise . Una di queste potrebbe essere il cosiddetto “passaporto sanitario”. “Decida lo Stato, a noi sta bene tutto – spiega Paolo Manca, presidente di Federalberghi Sardegna – sia il lasciapassare per chi è vaccinato o immune e la possibilità di fare tamponi per tutti gli altri oppure il passaporto vaccinale. Ma servono indirizzi chiari: accordi fra le regioni e direttive da parte dello stato”. (segue) (Rsc)