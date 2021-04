Turismo: appello settore Sardegna, vogliamo certezze su regole per prossima stagione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna, inoltre, è penalizzata da un sistema di trasporti assolutamente precario, al quale gli operatori turistici paiono aver fatto l’abitudine: “Per i voli servono flussi di un certo tipo e quello navale è un settore in grande difficoltà – ha spiegato Manca – Il problema serio è la bassa stagione: c’è la necessità di allungare la stagione per garantire flussi anche in periodi non di punta”. Ma non solo dallo Stato gli operatori turistici attendono regole certe e programmazione. Anche la Regione è chiamata a fare la propria parte: ed è su questo punto che tredici sigle legate al turismo stanno lavorando unitariamente. Contatti sono in corso sia con l’assessore al Turismo, Gianni Chessa con cui nei giorni scorsi sono state affrontate le problematiche relative ai trasporti e alla comunicazione della Regione. Dopo Pasqua è previsto un incontro con il presidente della Regione, Christian Solinas. Sul tappeto la necessità di risposte per il turismo che vede proprio nell’incertezza il fattore che può far naufragare un settore vitale per l’economia sarda. (Rsc)