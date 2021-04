Covid: Zingaretti, con vaccinazioni per estate meno morti, confidiamo in più dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha visitato il centro vaccinale La Nuvola all’Eur a Roma. Insieme al governatore anche l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. Nel Lazio sono stati vaccinati "oltre 400 mila over 80 e stiamo prenotando 66-67enni. Confidiamo nei prossimi due mesi di aver vaccinato la metà dei 65enni, questo comporterà un abbassamento della curva dei decessi - ha detto Zingaretti -. La situazione migliora e questo vuol dire che almeno in estate il tasso di mortalità calerà. Per questo obiettivo dobbiamo vaccinare almeno 6 milioni di persone: più dosi di vaccino arrivano e meglio è. Noi siamo pronti e confidiamo che ci sia il rispetto della consegna delle dosi e speriamo che i nuovi vaccini che dovranno arrivare, come Johnson & Johnson, possano portare a livelli superiori - ha aggiunto il governatore -. Noi viaggiamo sui 25-28 mila vaccini giorno ma potremmo farne il triplo nel Lazio". Infine, Zingaretti parlando dell'apertura di nuovi centri vaccinali, ha ribadito che "il problema non è organizzativo ma di arrivo delle dosi di vaccino". (Rer)