Covid: Zingaretti, crollo contagi tra sanitari dopo vaccinazioni

- Dopo le vaccinazioni si registra un evidente calo di casi positivi tra gli operatori sanitari del Lazio. "I dati cominciano a essere positivi, tra gli operatori sanitari il contagio è crollato da un 6,9 per cento nella settimana 18 - 24 gennaio a un 1,8 per cento nella settimana 15 - 21 marzo. Un calo di ben 5 punti percentuali sul totale delle notifiche. Questo è un dato che parla a tutti e conferma che la vaccinazione è lo strumento più potente per fermare il virus". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in occasione della visita al centro vaccinale La Nuvola all’Eur a Roma. "Siamo molto avanti con gli anziani - ha aggiunto il governatore - questo vuol dire che speriamo in un'estate nella quale almeno il tasso di mortalità calerà e di molto. Ma non vuoldire che è finita perché le terapie intensive sono piene a causa delle varianti, ma continuando a vaccinare e aumentando ancora di più le vaccinazioni possiamo dare un segnale di speranza", ha concluso Zingaretti. (Rer)