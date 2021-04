Difesa: Guerini, cordoglio per scomparsa appuntato Carabinieri Silvestri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla famiglia dell'appuntato scelto qualifica speciale dei Carabinieri Domenico Silvestri e ai suoi affetti più cari giunga, a nome mio e di tutta la Difesa, un profondo sentimento di vicinanza e cordoglio": lo ha dichiarato in una nota il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. "Esprimo la mia vicinanza e quella del Governo anche a tutta l'Arma dei Carabinieri, in prima linea in questa emergenza sanitaria anche in questi giorni di festa, che oggi piange l'ennesima scomparsa di un altro suo valoroso uomo", ha concluso il ministro. L'appuntato scelto qualifica speciale Domenico Silvestri, addetto al Nucleo scorte di Vermicino (Roma) del Reparto scorte Carabinieri della Banca d'Italia, è deceduto in queste ore a causa delle complicanze di una polmonite da coronavirus. L'Appuntato di 49 anni, lascia la moglie e due figlie. (Com)