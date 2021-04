Italia-Libia: Draghi a Tripoli il 6 aprile, quali progetti sono in cantiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio dell’Italia, Mario Draghi, si recherà martedì 6 aprile a Tripoli, in Libia, nella sua prima visita ufficiale all’estero dall’insediamento il 13 febbraio scorso. I dossier sul tavolo sono tanti: dalla lotta alle migrazioni illegali alla pacificazione del Paese, dalle forniture di gas attraverso la condotta Greenstream alla ricostruzione delle infrastrutture libiche, fino al rilancio delle commesse interrotte dopo il 2011. Sui progetti che dovrebbero essere annunciati - e sugli eventuali accordi che potrebbero essere firmati - vige il massimo riserbo. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, la diplomazia economica italiana sta lavorando con discrezione a un accordo tra Italia e Libia per la transizione energetica, con l’obiettivo di portare il Paese membro del cartello petrolifero Opec in una dimensione completamente nuova del settore energico. (segue) (Asc)