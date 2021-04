Italia-Libia: Draghi a Tripoli il 6 aprile, quali progetti sono in cantiere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ruolo di primo piano in questa partita può giocarlo Eni, primo produttore di gas in Libia e il principale fornitore di gas al mercato locale, con una quota di circa l'80 per cento. Ma il Cane a sei zampe non è presente solo nel comparto oil & gas. Eni, infatti, collabora anche nell’ambito delle energie rinnovabili, economia circolare, progetti sociali, accesso a salute ed energia, educazione e formazione professionale. Non a caso nell’incontro del 21 marzo scorso a Tripoli, il neopremier Abdulhamid Dabaiba e Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, hanno discusso delle opportunità da sviluppare nel Paese per quanto riguarda il settore delle rinnovabili, che permetterebbero di rispondere all’aumento di richiesta di energia elettrica senza aumentare il consumo locale di idrocarburi e le emissioni di CO2. (segue) (Asc)