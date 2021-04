Italia-Libia: Draghi a Tripoli il 6 aprile, quali progetti sono in cantiere (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si può non menzionare poi il comparto della generazione e soprattutto della trasmissione dell’energia elettrica. La Libia è un Paese ricco di petrolio, eppure ogni estate i libici sono puntualmente costretti a subire interruzioni della corrente fino anche a 20 ore al giorno. Il premier Dabaiba ha promesso di risolvere in pochi mesi il problema di blackout, ma la strategia per riuscirci non è chiara. La rete elettrica libica è obsoleta e danneggiata, gli impianti di generazione (così come i generatori di emergenza di cui sono dotati praticamente tutti in Libia) sono fortemente dipendenti dagli idrocarburi. Altro settore di forte interesse è quello legato alle infrastrutture petrolifere. L’incuria e lo strapotere delle milizie hanno fortemente danneggiato oleodotti e giacimenti: i pozzi sono stati chiusi per quasi un anno e la National Oil Corporation (Noc, la compagnia petrolifera libica) è dovuta ricorrere a interventi straordinari per evitare il collasso dell’intero sistema, ma dei nuovi interventi vanno sicuramente fatti e anche in fretta. (segue) (Asc)