Italia-Libia: Draghi a Tripoli il 6 aprile, quali progetti sono in cantiere (8)

- La ricostruzione dell’aeroporto di Tripoli è un progetto del valore totale di 79 milioni di euro circa e prevede la costruzione due terminal: uno nazionale e uno internazionale, completi di tutti gli impianti aeroportuali per permettere l'apertura di questo aeroporto. Entrambi i terminal, secondo il progetto, coprono in totale circa 30 mila metri quadrati, con una potenzialità di circa sei milioni di passeggeri all'anno. Il consorzio italiano dovrebbe mettere a disposizione dei libici il "know how" e i materiali, mentre la manodopera sarà soprattutto libica, con gli italiani in un ruolo di supervisione. (segue) (Asc)