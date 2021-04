Italia-Libia: Draghi a Tripoli il 6 aprile, quali progetti sono in cantiere (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da non sottovalutare anche le opportunità del settore sanitario. Il nuovo governo intende ammodernare il fatiscente sistema ospedaliero, costruendo nuove strutture e riadattando quelle esistenti per la lotta alla pandemia di Covid-19. Gli italiani, peraltro, svolgono già un eccellente lavoro nell’ospedale militare da campo di Misurata: dalla cura dei miliziani feriti nella lotta contro lo Stato islamico a Sirte, la struttura è stata riconvertita per aiutare la popolazione civile. E’ un lavoro di eccellenza, quello dei medici italiani a Misurata, davvero molto apprezzato dalla popolazione locale. L’Italia ha inoltre inviato in Libia diverse forniture sanitarie (mascherine, protezioni per personale sanitario Covid, respiratori e medicine per l’emergenza virus) alla Libia, un Paese dove il Sars-CoV-2 (varianti incluse) sembra circolare senza controllo. Un altro settore di possibile/potenziale collaborazione è quello delle telecomunicazioni. Telecom Italia Sparkle realizzerà BlueMed, un cavo sottomarino che collegherà la Liguria alla Sicilia e l’Italia, fino a Mumbai. Si tratta di una vera e propria dorsale per collegare Medio Oriente, Africa, Asia ed Europa con una riduzione della latenza fino al 50 per cento rispetto ai cavi terrestri esistenti che collegano la Sicilia con Milano. A ben vedere le autorità libiche, al pari di altri paesi della sponda sud del Mediterraneo, potrebbero essere coinvolte in questo progetto italo-statunitense. Una collaborazione, quella tra Italia e Libia, davvero a tutto campo che il premier Draghi non mancherà di rilanciare durante la sua prima missione all’estero la prossima settimana. (Asc)