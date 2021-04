Business news: Toyota, le vendite in Cina accrescono la produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La più grande casa automobilistica giapponese, Toyota, ha dichiarato che "la sua produzione globale di febbraio è cresciuta, rispetto all'anno precedente, grazie alle forti vendite nel mercato cinese". La casa automobilistica di Aichi ha affermato che "le vendite globali di febbraio hanno raggiunto il massimo storico, salendo del 9,2 per cento con la vendita di 711 mila veicoli". Numeri diversi dai dati inerenti alla produzione di Toyota in Giappone, che ha segnato una flessione del 7,5 per cento rispetto all'anno precedente, con la vendita di 244 mila unità. La casa automobilistica ha affermato che "ciò è stato causato da un terremoto che ha colpito la regione nord-orientale del Giappone il mese scorso, interrompendo uno dei nostri fornitori e costringendo alcuni degli stabilimenti a sospendere temporaneamente la produzione". (Git)