Turismo: seconda Pasqua in rosso, Confindustria Alberghi, programmare da subito ripresa (3)

- Secondo la vicepresidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi, Maria Carmela Colaiacovo, “dopo 13 mesi di fermo pressoché totale”, comincia tuttavia “ad intravedersi una luce in fondo al tunnel. Il green pass europeo potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase di lento ritorno verso la normalità”, ha spiegato infatti Colaiacovo ad “Agenzia Nova”. Ma certamente, ha aggiunto, “non è possibile aspettare la metà di giugno, quando sarà operativo, per attivare la ripartenza”. È infatti “fondamentale per le nostre aziende e per il Paese, poter programmare sin d’ora con indicazioni chiare la ripresa dell’attività. Una programmazione urgente, considerato anche l’attivismo di paesi come Grecia e Spagna che stanno già facendo molto per ‘catturare’ flussi turistici verso le loro destinazioni. Allo stesso tempo – ha concluso Colaiacovo – è necessario prevedere un percorso anche di ‘recovery’ per le imprese, una vera e propria roadmap che accompagni la ripresa economica sostenendo nei prossimi mesi il percorso verso il ritorno ad un pieno equilibrio economico e finanziario”. (Rin)