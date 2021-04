Bulgaria: oggi elezioni parlamentari, Gerb primo nei sondaggi ma la maggioranza non è assicurata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier Borisov, alla guida del Paese dal 2009 in tre diversi esecutivi, arriva a questa tornata elettorale colpito dalle critiche di una fetta della società civile. Da una parte gli viene contestata la gestione della pandemia da Covid-19 soprattutto per quanto concerne la seconda e terza ondata di contagi e il programma di vaccinazione che stenta a decollare. Dall'altra, le proteste di massa della scorsa estate contro la corruzione che hanno visto scendere in piazza migliaia di cittadini, anche di diversa estrazione politica, nel contestare l'operato proprio del premier e del procuratore generale, Ivan Geshev. Entrambi, secondo i movimenti di protesta, avrebbero favorito affari a gruppi di oligarchici e organizzazioni criminali. Secondo un recente rapporto della Ong, Transparency International, la Bulgaria ha il tasso di corruzione percepita più alto d’Europa con danni per lo Stato che superano i 10 miliardi di euro ogni anno. A tutto questo si aggiunge anche l’arresto, ordinato da Geshev, di due collaboratori del presidente Rumen Radev con l’accusa formale di “traffico d’influenze”. Uno scenario che ha portato ad uno scontro tra istituzioni senza precedenti. Terzo incomodo tra le ambizioni di Borisov di un quarto governo e l'opposizione di centrosinistra guidata dai socialisti è il partito di Trifonov che rompe di fatto il consueto bipolarismo tra le due coalizioni. (segue) (Seb)