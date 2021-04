Bulgaria: oggi elezioni parlamentari, Gerb primo nei sondaggi ma la maggioranza non è assicurata (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo alcuni analisti, sentiti da "Agenzia Nova", l'esito elettorale appare assai incerto, dal momento che nessuno dei partiti o delle tradizionali coalizioni otterrebbe la maggioranza dei seggi, utile alla formazione di un esecutivo. Motivo per cui, soprattutto nel caso in cui la coalizione di centrodestra capitata da Gerb non riuscisse a contare su almeno 221 parlamentari, lo scenario più probabile appare un iniziale stallo politico. Un tipo di sbocco potrebbe essere un accordo tra Borisov con lo stesso Trifonov, sebbene quest'ultimo abbia sempre ribadito il suo rifiuto a sostenere qualsivoglia governo dei “vecchi partiti”. Altra ipotesi in campo, è quella di una “Grande coalizione” come in Germania, con un’insolita alleanza tra i conservatori e i socialisti. Infine, se lo stallo dovesse perpetuarsi, il ritorno alle urne sarebbe l’unica strada da perseguire con il mantenimento del governo di Borisov durante la fase di transizione per traghettare il Paese ad elezioni anticipate. (Seb)