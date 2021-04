Covid: Pasqua e Pasquetta in zona rossa, le regole da seguire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il secondo anno consecutivo l’Italia a Pasqua e Pasquetta diventa tutta zona rossa a causa dell'emergenza Covid. Non si tratta di un vero e proprio lockdown come quello del 2020 ma non è possibile pranzare al ristorante e neanche all’aria aperta, facendo i tradizionali picnic al mare, nelle aree verdi o a bordo lago. Tuttavia, è concesso uscire per fare una passeggiata o sport, andare a messa, raggiungere le seconde case e andare a trovare parenti e amici, a condizione però di essere al massimo in due e con non più di due figli con meno di 14 anni. Ma quali sono nello specifico le regole da seguire? (segue) (Rin)