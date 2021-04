Covid: Pasqua e Pasquetta in zona rossa, le regole da seguire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coprifuoco dalle 22 alle 5 - In ogni regione resta invariato tra le 22 e le 5, salvo motivi di lavoro, di salute o urgenze, da giustificare con l'autocertificazione. Spostamenti - Resta in vigore il divieto di spostamento tra le regioni. E' possibile uscire dalla regione di residenza solo per motivi di lavoro, di salute o per urgenze. In questo caso, gli spostamenti vanno giustificati con l'autocertificazione. Seconde case - E’ consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle seconde case. Tuttavia, si può spostare solo il nucleo familiare e la casa non dove essere abitata da altri. Inoltre, bisogna dimostrare di essere proprietari o affittuari da una data antecedente il 14 gennaio 2021. Alcuni governatori però hanno introdotto un argine agli arrivi. Sardegna, Valle d'Aosta, provincia autonoma di Bolzano, Campania, Toscana e Sicilia hanno infatti emesso delle ordinanze con una serie di restrizioni. (segue) (Rin)