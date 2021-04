Covid: Pasqua e Pasquetta in zona rossa, le regole da seguire (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Visite ad amici e parenti - E’ possibile fare visita a parenti e amici ma nel rispetto del coprifuoco. Le persone devono essere al massimo due e possono comunque portare con sé i figli minori di 14 anni o persone con disabilità conviventi. Gli spostamenti verso altre abitazioni private sono possibili solo una volta al giorno. Non è possibile pranzare al ristorante. E' invece consentito l'asporto e la consegna a domicilio per i ristoranti fino alle ore 22. Chi è in albergo può pranzare e cenare senza limiti di orario, ma solo se vi alloggia. Messa il giorno di Pasqua - È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa purché si evitino assembramenti e si assicuri un distanziamento tra i fedeli non inferiore a un metro. (segue) (Rin)