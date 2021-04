Covid: Pasqua e Pasquetta in zona rossa, le regole da seguire (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Passeggiate e attività motoria - Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente vicino la propria abitazione. E’ anche possibile uscire per andare al lavoro, per motivi di salute o per altre necessità. L'attività motoria all'aperto è consentita solo se svolta individualmente e a distanza di almeno un metro da un’altra persona. Viaggi all'estero - Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza che dispone per arrivi e rientri dai Paesi dell'Unione europea il tampone in partenza, la quarantena di cinque giorni al rientro e un ulteriore tampone alla fine dei cinque giorni per chi viaggia a Pasqua. I Paesi dove è possibile andare sono 30, tra cui Spagna, Belgio, Croazia, Portogallo, Grecia, Francia, Germania e Principato di Monaco. (segue) (Rin)