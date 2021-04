Covid: diplomazia dei vaccini, come Cina e India si sfidano nei quattro continenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 il vaccino contro il nuovo coronavirus rappresenta quel che il petrolio ha rappresentato nel ventesimo secolo e il carbone nel secolo precedente. Serve a tutti, ma pochi hanno la capacità di produrlo. E chi questa capacità ce l’ha, ne fa strumento di diplomazia, esercizio di potere, perno della propria strategia di proiezione globale. “Agenzia Nova” ha raccolto e incrociato i dati sulla diplomazia dei vaccini, una partita che è iniziata da meno di sei mesi ma dalla quale possono già trarsi importanti indicazioni. Ne emerge un quadro piuttosto chiaro degli equilibri geopolitici in rapida evoluzione, delle potenze che vogliono giocare un ruolo sempre più centrale nello scenario internazionale e di quelle che, al contrario, appaiono in difficoltà in una fase senza precedenti nella storia recente. Dinamiche che sono ancor meglio visibili nei quattro focus specifici proposti su Europa, Asia, Africa e America latina. (segue) (Res)