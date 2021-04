Covid: diplomazia dei vaccini, come Cina e India si sfidano nei quattro continenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continenti, questi, nei quasi si sfidano le ambizioni globali di Cina e India, con un ruolo ben più defilato per la Russia, che paga la sua scarsa capacità di produzione. Pechino e Nuova Delhi hanno deciso di destinare ai Paesi in via di sviluppo – sottoforma di accordi commerciali o di donazioni -poco meno del 50 per cento dei vaccini prodotti: 114 milioni nel caso di Pechino, che spedisce in ogni angolo del mondo i suoi Sinopharm e Sinovac; 61 milioni nel caso di Nuova Delhi, che in gran parte esporta o dona dosi del vaccino sviluppato dalla casa farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca. La Repubblica popolare ha inviato vaccini in 24 Paesi africani, contro i 17 raggiunti da Nuova Delhi. Nella regione di America latina e Caraibi, alla presenza cinese si affianca quella dell’India, che ha inviato vaccini in 19 Paesi. È bene specificare che non sono stati conteggiati vaccini forniti nel quadro dell’iniziativa Covax dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che pure sono in gran parte prodotti dall’India. (segue) (Res)