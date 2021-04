Covid: diplomazia dei vaccini, come Cina e India si sfidano nei quattro continenti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iniziative come quella del Quad saranno forse cruciali per riequilibrare la partita globale delle forniture di vaccini, che vede oggi l’Occidente in forte ritardo. Non si tratta solo di una questione economica. Raggiungere con i propri vaccini quanti più Paesi nel mondo garantisce ai produttori anche prestigio e peso politico da far valere in altre sedi. Un esempio su tutti è la notizia secondo cui rappresentanti cinesi avrebbero offerto vaccini anti-Covid al Paraguay in cambio dell’interruzione delle relazioni diplomatiche del Paese sudamericano con Taiwan, che Pechino rivendica come sua 23ma provincia. Ad oggi la Cina è senza dubbio il Paese che più d’ogni altro sta facendo leva sulla sua capacità di produzione di vaccini per estendere la propria influenza a livello globale. Un vantaggio reso possibile anche dal fatto che, a differenza dei Paesi democratici, la Cina deve tener conto in misura limitata dell’opinione pubblica nazionale e può destinare all’estero la maggior parte delle dosi che produce. Un altro grande produttore come l’India non ha la stessa possibilità: di recente, a causa del forte aumento interno di contagi, il governo di Narendra Modi si è visto costretto a limitare le esportazioni e le donazioni per concentrarsi sulla campagna nazionale di vaccinazione. Quel che è certo è che gli sviluppi futuri dello scenario globale dipenderanno anche dall’esito di questa partita. (Res)