Regno Unito: Irlanda del Nord, 15 agenti di polizia feriti nella protesta degli unionisti

- Almeno 15 agenti di polizia nord irlandesi sono rimasti feriti negli scontri di strada avvenuti questa notte a Belfast. E' il dato aggiornato diffuso oggi dalla polizia nord irlandese tramite una nota. Una piccola protesta da parte degli unionisti è esplosa ieri sera a Belfast, sfociando in momenti di violenza che hanno portato al ferimento di alcuni agenti delle forze dell'ordine. Gli unionisti protestano contro la situazione determinatasi dopo la Brexit, con l'emergere di quelle che vengono percepite come "barriere" tra l'Irlanda del Nord e il resto del Regno Unito. Il segretario di Stato nord irlandese, Brandon Lewis, ha definito le scene viste "completamente inaccettabili". La violenza, a suo modo di vedere, non è mai la risposta e non c'è posto per essa nella società. Secondo quanto riferito in precedenza dalla polizia nord irlandese, sette persone sono state arrestate negli scontri esplosi nella parte meridionale di Belfast. L'emittente "Bbc" riferisce che centinaia di persone si sono riunite ieri sera in piazza Shaftesbury, dove sono state organizzate delle proteste da parte degli unionisti nord irlandesi. Il capo della polizia di Belfast, Simon Walls, ha fatto appello alla calma evidenziando che gli agenti sono rimasti feriti "dopo aver subito un attacco da parte dei rivoltosi che hanno lanciato una serie di oggetti contro la polizia". (Rel)